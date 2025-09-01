Лукашенко направил во Вьетнам поздравление с 80-летием независимости этой страны

Лидер Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и Президента Лыонг Кыонга с 80-летием независимости этой страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что связи между Минском и Ханоем имеют давнюю историю и на протяжении всей истории двусторонних отношений Беларусь с восхищением наблюдает за успехами Вьетнама в достижении амбициозных целей политического, экономического и социального развития.

В послании в адрес То Лама Президент подчеркнул: "Ярким символом нерушимой белорусско-вьетнамской дружбы стал Ваш визит в Беларусь в юбилейный для независимости Вьетнама год. Убежден, переход к качественно новому этапу в отношениях наших стран - стратегического партнерства - отметится дальнейшим углублением политического диалога, диверсификацией направлений экономического сотрудничества, реализацией масштабных совместных проектов, согласованными действиями по реагированию на глобальные и региональные вызовы".

"Укрепление тесных связей с Вьетнамом как главным партнером в Юго-Восточной Азии - безусловный приоритет Беларуси", - отметил глава государства в поздравлении Лыонг Кыонгу.