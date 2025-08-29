3.69 BYN
Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения.
Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.
Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.
Президент Беларуси также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.
По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.
Дни пребывания Президента Беларуси в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами - главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества.