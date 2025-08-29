Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7196ca5-3119-49cf-844c-575d09978e0b/conversions/7c98c6f3-8bb9-4774-bebb-7cf853baa35d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7196ca5-3119-49cf-844c-575d09978e0b/conversions/7c98c6f3-8bb9-4774-bebb-7cf853baa35d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7196ca5-3119-49cf-844c-575d09978e0b/conversions/7c98c6f3-8bb9-4774-bebb-7cf853baa35d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7196ca5-3119-49cf-844c-575d09978e0b/conversions/7c98c6f3-8bb9-4774-bebb-7cf853baa35d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения.

Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.

Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.

Президент Беларуси также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.

По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.