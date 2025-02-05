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Лукашенко настаивает на усилении полномочий местной власти в отношении частного сектора
Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на усилении полномочий местной власти в отношении частного сектора. Соответствующее заявление глава государства сделал 6 февраля на совещании по вопросам совершенствования правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня, сообщает БЕЛТА.
"Я ставил вопрос, который был очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан, - об ответственности председателей исполкомов базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается, что частник - это вообще не государство, это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем, и их роль - особенно в производстве - также будет повышена. Ну так председатель райисполкома должен по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор. И это касается прежде всего кадров", - заявил Президент.