Лукашенко настаивает на усилении полномочий местной власти в отношении частного сектора

"Я ставил вопрос, который был очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан, - об ответственности председателей исполкомов базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается, что частник - это вообще не государство, это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем, и их роль - особенно в производстве - также будет повышена. Ну так председатель райисполкома должен по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор. И это касается прежде всего кадров", - заявил Президент.