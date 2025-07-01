Лукашенко: Независимость - это мирная жизнь и уверенность в завтрашнем дне

"Независимость - это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Так мы должны понимать свою независимость. Белорусский народ хорошо помнит, что значит потерять все это в одночасье. И знает, что значит положить жизнь на алтарь будущего родного Отечества. В нашей истории так было не единожды. Но дата освобождения Минска от фашистской оккупации - 3 июля - стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе", - заявил Александр Лукашенко.