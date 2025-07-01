Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко: Независимость - это мирная жизнь и уверенность в завтрашнем дне

Изображение
Фото: sb.by

Освобождение Минска от фашистской оккупации стало рубежом духовного и гражданского становления нации. Такое мнение выразил Президент Беларуси 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что День Независимости - это праздник, который имеет фундаментальное значение для белорусов.

"Независимость - это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Так мы должны понимать свою независимость. Белорусский народ хорошо помнит, что значит потерять все это в одночасье. И знает, что значит положить жизнь на алтарь будущего родного Отечества. В нашей истории так было не единожды. Но дата освобождения Минска от фашистской оккупации - 3 июля - стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе", - заявил Александр Лукашенко.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси