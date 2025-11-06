Лукашенко о строительстве в агрогородках: Будут там жить люди - ремонтируем или подводим дорогу

6 ноября 2025 года важный день не только для Гомельщины, но и для всей Беларуси. В канун Дня Октябрьской революции в регионе открыли движение по обновленному мосту через Припять. Он соединит Мозырь и Калинковичи. Местные жители называют это событие историческим. Его свидетелем стал и глава государства.

Президент Беларуси принял участие в открытии обновленного моста через Припять

Александр Лукашенко всегда держит на контроле строительство мостов и дорог. Это не только удобная логистика и комфорт для наших людей и гостей Беларуси, но и стимул для экономического развития регионов.

Объемы ремонта мостовых сооружений в ближайшей пятилетке планируется сохранить - отремонтируют порядка 500 мостов. Что касается дорожного строительства и ремонта, планируют даже добавить. Темпы вырастут почти в полтора раза. Предстоит обновить и построить 25 тыс. км автодорог за пять лет.

Александр Лукашенко напомнил и о своем поручении связать качественными дорогами агрогородки и райцентры. Но важно понимать, где такая связь нужна на перспективу.

Лукашенко напомнил и о своем поручении связать качественными дорогами агрогородки и райцентры

"Очень внимательно надо подходить в Витебской области к этим агрогородкам. Надо видеть перспективные агрогородки, это они (руководство области. - Прим. ред.) должны определиться. Если они определились, что там будет агрогородок, к нему надо ремонтировать или подводить дорогу. Главное не агрогородок, а люди. Если там будут жить люди, дорогу делаем. Но если мы понимаем, что там людей не будет, так зачем же мы туда строим такую дорогу? Поэтому еще раз надо по стране в целом и по Витебской области в первую очередь проревизировать. А деньги мы найдем, куда направить. Более того, есть же дороги, где надо строить", - пояснил Президент.

Он подчеркнул, что нужно видеть динамику, перспективу. Если каждый год из деревни уезжают люди и вскоре не будет этой деревни, то незачем и заниматься строительством дороги к этому населенному пункту.

Также Александр Лукашенко ориентировал чиновников на то, что в первую очередь дороги должны строиться там, где они нужнее, несмотря на недовольство некоторых жителей столицы и окрестностей: "Вот я вижу, квокают, тиктокают люди: ах, там дорога где-то под Минском - Цнянки, Зацени - у нас тут грязно. Так люди должны понимать, меня должны понимать. Где мне прежде всего строить дорогу? К людям, которые нас каждый день кормят, поят и по грязи телепаются, или под Минском, где иногда там в начале апреля не очень удобно? Люди должны это понимать. Ну, люди людьми. Мы же государственные деятели, мы государственные люди. Мы должны делать там, где нам нужно. Поэтому ревизию надо провести и посмотреть".

Новый мост - важная логистическая артерия на Полесье. Его открытия местные жители ждали два года (на ремонт мост закрыли в конце 2023-го). К тому времени сооружение требовало обновления - оно служило людям уже 65 лет.



Работы велись в ускоренном темпе - мостостроители справились раньше поставленных сроков на полгода. И вот сегодня Президент дал символический старт движению через Припять. Обращаясь к людям, Александр Лукашенко подчеркнул: мосты и дороги - наиважнейшая задача для страны. Государство должно и будет заниматься развитием инфраструктуры.

"Многих-многих из нас не будет (такова жизнь) здесь, ну а мост как памятник наших добрых дел будет крепко стоять и обеспечивать необходимую жизнь и Мозырю, и Калинковичам рядом, да всей нашей стране, не только Гомельщине", - подчеркнул глава государства.

Президент дал символический старт движению через Припять

Лукашенко отметил, что Украина совсем рядом, и он поначалу даже отклонил предложение о своей поездке в Мозырский район. "Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то тут нам радоваться и Президенту ехать… Ясно, что это прозвучит. Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них. Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения", - пригласил глава государства.

Он отметил, что многие приехавшие из Украины переселенцы уже работают в том числе в Гомельской области. "Мы готовы их принимать. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке, - сказал Александр Лукашенко. - Тем не менее, беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой".

Открытия нового моста местные жители ждали два года