Лукашенко об индустриальном парке: "Великий камень" - большой кусок моей жизни и работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group) ответил, стал ли образцом экономического и торгового сотрудничества между Беларусью и Китаем Индустриальный парк "Великий камень", а также какие меры планирует принять правительство Беларуси для дальнейшего повышения привлекательности парка и привлечению большего количества предприятий из Китая, Беларуси и других стран.

Журналистка из Китая сообщила, что провела съемки в парке и выставочной зоне, увидела пять подписанных указов главой государства, предоставляющих парку множество льготных политик.

"Великий камень" - большой кусок моей жизни и работы. Создавая этот парк, я видел там самые передовые технологии. Александр Лукашенко

Белорусский лидер рассказал, что были разные желания - сделать склады, возить в них китайскую продукцию, перегружать в Европу и наоборот. "Я понимал, что китайцам нельзя делать жесткие предложения и замечания, но я Си Цзиньпину (Председатель КНР. - прим. news.by) рискнул сказать, что нужны не просто складские помещения, а там должны работать предприятия высоких технологий. И Си меня поддержал", - отметил Президент. При этом глава Беларуси сообщил лидеру Китая, что не против, чтобы в Беларуси были товары, которые перегружали бы с железной дороги на автомобильный транспорт и наоборот, а далее следовали до Ла-Манша в Европу.

Сейчас "Великий камень", по словам Александра Лукашенко, - это собрание предприятий с высокими технологиями, с инвестициями под 2 млрд долларов, поэтому парк - это передовые технологии. "Во-первых, в китайской компании там начали производить, особенно в санкционный период, и двигатели, и трансмиссии, и коробки передач для белорусской автомобилестроительной сферы. Во-вторых, мне надо было убедить китайцев, что "Великий камень" - это не только китайские технологии, а и все желающие", - вспомнил белорусский лидер.

Президент отметил, что сегодня 15 стран инвестируют в индустриальный парк и создали там предприятия. "Китайцы согласились и сказали, что открыты. Если немцы, американцы, россияне, белорусы хотят - пожалуйста, приходите, но пропуск один. Вы туда приходите с высокими технологиями, - уточнил Александр Лукашенко. - В противном случае льготный режим, который там создан, мог бы перетянуть все белорусские, российские предприятия туда, а места бы не хватило".