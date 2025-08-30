Глава государства Александр Лукашенко обозначил ключевые направления, где Беларусь готова плотно работать с китайской стороной. Президент перечислил их в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь в числе первых включилась в китайскую инициативу "Пояс и путь", сразу поняв, что это не просто красивые слова, это конкретные возможности и перспективы для экономики и людей. И за прошедшие годы сотрудничество с Китаем дало ощутимые результаты.