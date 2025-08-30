3.69 BYN
Лукашенко обозначил ключевые направления, где Беларусь готова плотно работать с китайской стороной
Глава государства Александр Лукашенко обозначил ключевые направления, где Беларусь готова плотно работать с китайской стороной. Президент перечислил их в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что Беларусь в числе первых включилась в китайскую инициативу "Пояс и путь", сразу поняв, что это не просто красивые слова, это конкретные возможности и перспективы для экономики и людей. И за прошедшие годы сотрудничество с Китаем дало ощутимые результаты.
Президент особо отметил индустриальный парк "Великий камень", который Председатель КНР Си Цзиньпин называет жемчужиной инициативы "Пояс и путь". "Для меня было крайне важно, чтобы парк не превратился в логистический центр, а стал настоящим кластером для наукоемких производств. И сегодня это рабочая площадка, где создаются предприятия с современными технологиями, цифровыми решениями и инновационными подходами. Здесь рождаются компетенции, создаются новые рабочие места и формируется будущее экономики", - подчеркнул Александр Лукашенко.