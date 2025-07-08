Лукашенко ориентирует на более быстрое и эффективное развитие в Беларуси племенного козоводства

Президент Беларуси Александр Лукашенко нацелил на более быстрое и эффективное развитие в стране племенного козоводства с учетом спроса на это направление. Об этом он заявил во время посещения под Могилевом племенного завода по выращиванию коз, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложили, что на племенных козочек есть хороший спрос не только в Беларуси, но и за рубежом. Уже были продажи в Узбекистан, есть заявки из России.

Племенная работа в стране ведется, но Александр Лукашенко требует быстрее разворачиваться.

"А почему не заниматься этим, почему не интенсифицировать процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть", - подчеркнул Президент.

Глава государства задавал чиновникам и специалистам конкретные вопросы: есть ли спрос, какова рентабельность, как быстро можно нарастить поголовье?

В середине 2026 года показатели должны удвоиться, поручил глава государства. "Должно быть удвоение, пока есть спрос. Вот они, живые деньги", - сказал он.

"Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок", - требует белорусский лидер. - Дело так дальше не пойдет, что мы ни шатко ни валко работаем". Александр Лукашенко подчеркнул, что это касается не только козоводства, но и других направлений в сельском хозяйстве.

В 2021 году начата работа по созданию племенного завода. Для этого в Беларусь были завезены 350 козочек и 20 козлов зааненской и альпийской пород. Ведется работа над созданием в стране племенных стад с высоким генетическим потенциалом, что позволит обеспечить импортозамещение племенной продукции коз, а также экспорт нового вида племпродукции. Также ведется работа по созданию станции искусственного осеменения.