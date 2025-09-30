3.64 BYN
Лукашенко отметил положительную экономическую динамику в СНГ и ЕАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает неплохие темпы развития в СНГ и ЕАЭС. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает БЕЛТА.
"Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития. В истекшем году ВВП в объединениях вырос на 4,5 %. На таком же уровне сложился рост и промышленного производства. Под контролем находятся инфляционные процессы, отсутствует проблема безработицы (скорее, наоборот), обеспечивается рост доходов населения", - сказал глава государства.
"Сохранению экономической стабильности и росту ключевых показателей в нашем регионе должны способствовать реализация совместных научно-технических разработок и проектов, формирование устойчивых транспортно-логистических схем, расширение взаимовыгодной торговли и инвестиций", - заявил Александр Лукашенко.