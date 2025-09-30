Лукашенко отметил положительную экономическую динамику в СНГ и ЕАЭС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16818f46-02d9-40cf-aafe-910dc139ed70/conversions/dd7ac3c2-0074-4540-99cc-fe0e59e7242e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает неплохие темпы развития в СНГ и ЕАЭС. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает БЕЛТА.

"Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития. В истекшем году ВВП в объединениях вырос на 4,5 %. На таком же уровне сложился рост и промышленного производства. Под контролем находятся инфляционные процессы, отсутствует проблема безработицы (скорее, наоборот), обеспечивается рост доходов населения", - сказал глава государства.