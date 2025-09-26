Лукашенко отметил последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья и неиссякаемой энергии для достижения новых успехов в созидательной деятельности на благо страны, а жителям дружественного Туркменистана - мира и процветания.