Лукашенко отметил последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убежден, что последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений позволит реализовать имеющийся значительный потенциал межгосударственного партнерства", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья и неиссякаемой энергии для достижения новых успехов в созидательной деятельности на благо страны, а жителям дружественного Туркменистана - мира и процветания.
Фото БЕЛТА