Лукашенко отметил важность вопроса локализации для Беларуси: Это не просто имиджевый проект

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Локализация для Беларуси - это важнейший вопрос, а не просто имиджевый проект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского городского технопарка, сообщает БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев доложил главе государства о реконструкции площадки технопарка, а также о перспективах развития расположенного на этой территории ООО "МотоВелоЗавод". Александр Лукашенко поинтересовался, какие проблемы еще не решены. Как проинформировал Президента председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов, остаются вопросы с локализацией производства.

"Локализация для нас - важнейший вопрос. Это не просто имиджевый проект. Надо развивать свои школы, что нам достались от тех поколений. В этом плане и "МотоВелоЗавод" в этот список попал. И мы знаем, как это сделать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Несколько лет назад глава государства поручил осуществить реновацию производственной площадки бывшего завода "Мотовело". Для этого столичные власти передали земельный участок общей площадью 27,6 га Минскому городскому технопарку. Износ зданий и инженерных сетей составлял от 40 % до 100 %. На тот момент на площадке размещалось 118 арендаторов, из них производством занимались 30 компаний, а большая часть территории была занята предприятиями из сферы услуг, оптовой и розничной торговли.

С начала реализации инвестиционного проекта в 2021 году на него выделили почти 265 млн белорусских рублей из средств инновационного фонда Мингорисполкома и городского бюджета. Общие же затраты оцениваются в 370 млн рублей. После полного завершения работ здесь планируется разместить 140 предприятий, в том числе 40 резидентов технопарка, с годовым объемом производства около 300 млн рублей.

Реконструкция идет активными темпами и финансирование еще не завершено, однако объем выпуска продукции резидентов технопарка на 1 рубль инвестиций уже составил 1,16 рубля. Полная окупаемость затрат на реконструкцию ожидается в 2031 году.