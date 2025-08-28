3.69 BYN
Лукашенко: Отсутствие в магазинах отечественного картофеля недопустимо
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил руководство торговых сетей о недопустимости отсутствия на полках качественного и доступного отечественного картофеля. Глава государства заявил об этом на совещании по актуальным вопросам развития картофелеводства в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Обращаю внимание руководителей торговых сетей, что отсутствие в магазинах качественного доступного отечественного картофеля будет иметь для всех торгашей плачевные последствия", - предупредил глава государства.