Лукашенко: Отсутствие в магазинах отечественного картофеля недопустимо

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил руководство торговых сетей о недопустимости отсутствия на полках качественного и доступного отечественного картофеля. Глава государства заявил об этом на совещании по актуальным вопросам развития картофелеводства в Беларуси, сообщает БЕЛТА.