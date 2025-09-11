Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На ваши плечи возложена высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране, мира и согласия в обществе. От оперативности и качества вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом.

Благодарю сотрудников Следственного комитета за исключительный профессионализм, объективность и верность присяге. Убежден, что и впредь при выполнении поставленных задач ваш коллектив будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Республике Беларусь и ее народу.

Выражаю признательность ветеранам органов следствия за пример истинного патриотизма и существенный вклад в укрепление национальной безопасности.