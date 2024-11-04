Лукашенко подчеркнул важность мотивации студентов к обучению и ведению здорового образа жизни

Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении Минского государственного лингвистического университета подчеркнул важность мотивации студентов как к обучению, так и ведению здорового образа жизни, сообщает БЕЛТА.

"Пришло время, чтобы человек думал о своем образовании, здоровье и прочем, спорте сам. Хочешь - пожалуйста, мы тебе открываем дверь. А просто сидеть здесь, мучиться, из тебя преподаватели что-то пытаются вытянуть, а ты не хочешь… Наверное, это время уже ушло", - подчеркнул белорусский лидер.

В вузе главе государства в первую очередь доложили о перспективах развития университета.

Говоря о сроках обучения, Президент отметил, что надо как-то менять форму обучения иностранным языкам. "Главное, чтобы сам работал. Каждый день. Надо заставлять читать, переводить. В этом язык. Нужна практика живая. Я намекаю на то, что надо существенно менять формы обучения. Не то что лекцию прочитали - вот вам текст, как у нас когда-то было, иди, дома переведешь, придешь, доложишь или в кабинете с наушниками посидишь. Это хорошо. Но это для начала. А дальше надо углубляться, чтобы язык знать", - заявил Александр Лукашенко.

Ректор МГЛУ Наталья Лаптева рассказала, что в вузе в том числе ведется подготовка по цифровой лингвистике, где к языковой подготовке добавляется квалификация "специалист по использованию информационных технологий". Это важно в том числе с учетом развития возможностей искусственного интеллекта.

Не отрицая важности этого направления, Президент обратил внимание на такой аспект, что сейчас каждый вуз "хочет забрать под себя все". Не только, например, обучение иностранному языку. "Хочешь быть айтишником, наверное, это не лингвистический университет. Но основы пользования компьютером должны быть у всех. Жизнь такая сегодня - компьютер, телефон и прочее", - отметил он.