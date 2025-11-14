Лукашенко: Поддержка БелАЭС населением выросла с 60 % до более чем 80 %

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/388f0b9e-831f-4141-972b-c2d00c4adf0b/conversions/686f4d4c-417e-4381-884c-76d44e92a8e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/388f0b9e-831f-4141-972b-c2d00c4adf0b/conversions/686f4d4c-417e-4381-884c-76d44e92a8e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/388f0b9e-831f-4141-972b-c2d00c4adf0b/conversions/686f4d4c-417e-4381-884c-76d44e92a8e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/388f0b9e-831f-4141-972b-c2d00c4adf0b/conversions/686f4d4c-417e-4381-884c-76d44e92a8e5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Отношение граждан Беларуси к мирному атому после строительства и пяти лет эксплуатации АЭС поменялось в лучшую сторону. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сообщает БЕЛТА.

"Поменялось отношение белорусов к мирному атому. По данным социологов, в начале строительства БелАЭС его поддерживало 60 % населения, а сегодня, с учетом работы и иных положительных факторов, - уже более 80 %", - заявил глава государства.

Он констатировал, что новые возможности для экономики с атомной энергетикой видят не только в Беларуси. Это уже глобальный тренд. Сегодня в мире эксплуатируется 416 ядерных реакторов, еще 63 находится на этапе строительства. "Все строят, кто может", - заметил Президент.

По прогнозам МАГАТЭ, общая мощность АЭС в мире в ближайшие 25 лет увеличится более чем в два раза, а доля атомной генерации в мировом производстве электроэнергии вырастет до 12 %.