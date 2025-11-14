3.68 BYN
Лукашенко: Поддержка БелАЭС населением выросла с 60 % до более чем 80 %
Отношение граждан Беларуси к мирному атому после строительства и пяти лет эксплуатации АЭС поменялось в лучшую сторону. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сообщает БЕЛТА.
"Поменялось отношение белорусов к мирному атому. По данным социологов, в начале строительства БелАЭС его поддерживало 60 % населения, а сегодня, с учетом работы и иных положительных факторов, - уже более 80 %", - заявил глава государства.
Он констатировал, что новые возможности для экономики с атомной энергетикой видят не только в Беларуси. Это уже глобальный тренд. Сегодня в мире эксплуатируется 416 ядерных реакторов, еще 63 находится на этапе строительства. "Все строят, кто может", - заметил Президент.
По прогнозам МАГАТЭ, общая мощность АЭС в мире в ближайшие 25 лет увеличится более чем в два раза, а доля атомной генерации в мировом производстве электроэнергии вырастет до 12 %.
"Но еще вчера многие западные политики пытались сделать ставку исключительно на возобновляемую энергетику. Сегодня там уже рассказывают о преимуществах сооружения АЭС, даже термин новый появился - "ренессанс атомной индустрии". Это касается и соседних стран - Польши и Литвы, которые рьяно противодействовали строительству нашей атомной станции, - заметил белорусский лидер. - Все это подтверждает правильность выбранного нами пути".