Лукашенко подписал закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности

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Президент подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым комплексно совершенствуется уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, сообщает Telegram-канал "Пул Первого"

В соответствии с документом пересмотрены санкции 97 составов преступлений. Из них 65 составов дополнены альтернативными более мягкими видами наказаний (24 состава до настоящего времени содержали лишение свободы как единственно возможное наказание). Еще 32 состава изменены в части размера наказаний.

Устанавливается, что впервые совершившим нетяжкие преступления женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы лишение свободы не назначается. Однако за экстремизм и насильственные преступления данные правила применяться не будут.

Уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда близким родственникам или членам семьи виновника ДТП, будут подлежать возбуждению только по заявлению потерпевших. Такой подход призван способствовать внутрисемейному урегулированию конфликта.

Законом предусмотрено усиление противодействия киберпреступности. Так, возможно наложение ареста на денежные средства, являющиеся предметом преступления. Это позволит оперативно блокировать похищенные суммы на счетах и обеспечивать их возврат потерпевшим.

Закрепляется также механизм блокирования номеров мобильных телефонов, фишинговых сайтов, иных интернет-ресурсов, используемых злоумышленниками в преступных схемах.

Повышается защита прав несовершеннолетних участников уголовного процесса. Теперь участие педагога, психолога будет обязательно как при допросе подростков, так и проведении с их участием очной ставки и проверки показаний на месте.

Кроме того, законом предусмотрены меры, позволяющие судам более гибко подходить к назначению наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.