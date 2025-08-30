Лукашенко подтвердил заинтересованность в укреплении отношений с Малайзией по разным направлениям

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима и весь малайзийский народ с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем укреплении отношений с Малайзией на принципах дружбы и взаимного уважения, а также готовность к расширению межгосударственного сотрудничества по разным направлениям взаимного интереса.

"Рад отметить, что в условиях геополитической турбулентности мы разделяем мысль о необходимости формирования более справедливого многополярного мира, - говорится в поздравлении. - Рассчитываем, что близость подходов Беларуси и Малайзии к глобальным вопросам даст возможность в ближайшее время активизировать политические контакты на всех уровнях и создать действенный механизм для развития двустороннего взаимодействия - межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству".