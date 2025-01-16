Лукашенко положительно оценил значение технопарков в развитии производственной сферы страны

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Посещая Минский городской технопарк, Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценил значение технопарков в развитии производственной сферы, сообщает БЕЛТА.
"Это великое дело. Такие центры надо создавать", - сказал глава государства.
Он отметил, что в последующем можно будет постепенно масштабировать и расширять производства, размещенные на территории технопарка, если их продукция будет востребована и потребуются дополнительные площади.