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Лукашенко пообещал решить с правительством проблему вывода валюты за пределы страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля во время встречи с доверенными лицами высказался о проблеме вывода валюты за пределы страны, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что во время доклада генерального прокурора затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны. Как выяснилось, за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, а сотни. Хотя ранее Александр Лукашенко поручал не допускать, чтобы уходящие из Беларуси зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь.
"Поэтому в ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - сказал Президент.