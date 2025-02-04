Лукашенко пообещал решить с правительством проблему вывода валюты за пределы страны

Глава государства отметил, что во время доклада генерального прокурора затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны. Как выяснилось, за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, а сотни. Хотя ранее Александр Лукашенко поручал не допускать, чтобы уходящие из Беларуси зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь.