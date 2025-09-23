Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко попросил исправить ситуацию, касающуюся взаимодействия с Казахстаном в сфере авиации

Лукашенко попросил исправить ситуацию, касающуюся взаимодействия с Казахстаном в сфере авиации

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Белорусский лидер затронул вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере, информирует БЕЛТА.

Одним из вопросов, затронутых главой государства, стал перелет через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана.

"Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские - нет, - заметил Президент. - Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили".

"В сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты, - уверен глава государства. - Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы. Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают - ищем компромисс. То есть по-человечески, потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти".

Разделы:

ПрезидентТранспорт

Теги:

Президент БеларусиАлександр ЛукашенкоАлександр Турчинавиация