Лукашенко посоветовал не беситься в Польше и Литве по поводу приезда трудовых мигрантов в Беларуси

"Надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы (имеющиеся в стране - прим. ред.) заставить работать и задействовать. То, чего не хватает, - люди едут (на работу в Беларусь - прим. ред.) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает - принимайте на работу. Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих - работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция - это нормально", - сказал Президент.