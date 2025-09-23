Лукашенко поставил задачу Нацбанку создать группу, анализирующую ситуацию в экономике

"Хочу, чтобы вы знали, чтобы не было тут никакой ревности. Я попросил бывшего премьера (бывших же не бывает) - молодой человек, образованный, опытный, чтобы он (речь о Романе Головченко, который сейчас возглавляет Нацбанк. - Прим. БЕЛТА) создал группу у себя в Национальном банке. А такие люди есть в Национальном банке - умные, грамотные, знающие экономику. И чтобы они помогали параллельно с Комитетом госконтроля. Потому что не совсем функция Комитета госконтроля, знаешь, чем он должен заниматься. Чтобы они меня информировали и анализировали ситуацию в экономике. А по деньгам же видно все. Ты же экономист, понимаешь", - сказал Александр Лукашенко.