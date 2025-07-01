Лукашенко: Повторение беды, как в Украине, для нас неприемлемо

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Предпосылки к развитию событий, как в Украине или на Ближнем Востоке, в Беларуси будут пресекаться на корню. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля в ходе торжественного собрания по случаю Дня Независимости, информирует БЕЛТА.

По его словам, белорусы острее чем кто-либо реагируют на события, которые заставляют проводить исторические параллели.