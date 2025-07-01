3.77 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Лукашенко: Повторение беды, как в Украине, для нас неприемлемо
Автор:Редакция news.by
Предпосылки к развитию событий, как в Украине или на Ближнем Востоке, в Беларуси будут пресекаться на корню. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля в ходе торжественного собрания по случаю Дня Независимости, информирует БЕЛТА.
По его словам, белорусы острее чем кто-либо реагируют на события, которые заставляют проводить исторические параллели.
"Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием", - предупредил Президент.