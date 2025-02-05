Лукашенко: Повышение статуса председателя исполкома равно усилению ответственности за город

Повышение статуса председателя исполкома равно многократному усилению их ответственности за развитие города или района. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 февраля на совещании по вопросам совершенствования правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня, сообщает БЕЛТА.

"Повышение статуса председателей равно многократному усилению ответственности за развитие города или района. Эти предложения должны расширять полномочия исполкомов базового уровня и их председателей для того, чтобы существенно улучшить экономику и уровень жизни людей на соответствующей территории", - заявил Александр Лукашенко.