Лукашенко пояснил, почему они с Путиным должны побывать на параде в Пекине

Президенты Беларуси и России должны побывать на параде в Пекине, где пройдут торжества в честь 80-летия Победы над японским милитаризмом и по случаю годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом Александр Лукашенко заявил в Пекине в ходе встречи с коллегой из РФ Владимиром Путиным, информирует БЕЛТА.

"Что касается парада, они были у нас в Москве. Праздновали с нами нашу Победу (речь о присутствии Председателя Си Цзиньпина на параде 9 мая этого года в Москве. - Прим. БЕЛТА). Конечно, мы, как бы ни было сложно, должны были здесь побывать. И спасибо, что пригласили на этот парад. Все-таки больше трех десятков только глав государств будет на параде", - сказал Александр Лукашенко.