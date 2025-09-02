3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Лукашенко пояснил, почему они с Путиным должны побывать на параде в Пекине
Президенты Беларуси и России должны побывать на параде в Пекине, где пройдут торжества в честь 80-летия Победы над японским милитаризмом и по случаю годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом Александр Лукашенко заявил в Пекине в ходе встречи с коллегой из РФ Владимиром Путиным, информирует БЕЛТА.
"Что касается парада, они были у нас в Москве. Праздновали с нами нашу Победу (речь о присутствии Председателя Си Цзиньпина на параде 9 мая этого года в Москве. - Прим. БЕЛТА). Конечно, мы, как бы ни было сложно, должны были здесь побывать. И спасибо, что пригласили на этот парад. Все-таки больше трех десятков только глав государств будет на параде", - сказал Александр Лукашенко.
Небольшим испытанием, в том числе для высоких гостей, обещает стать погода в Пекине, на что обратил внимание глава государства: "Правда, будет жарко, Владимир Владимирович. Под 40, 35 (градусов. - Прим. БЕЛТА). Даже вам будет жарко. Я уже думаю, как там нам на солнце на этом постоять. Но, говорят, они там обеспечат (условия на трибуне, чтобы обеспечить температурный комфорт. - Прим. БЕЛТА)".