Лукашенко поздравил Генерального секретаря ООН с 80-летием Организации

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с 80-летием ООН. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Наша страна принимала участие в подготовке Устава ООН и с гордостью вошла в состав государств - основателей Организации, альтернативы которой не существует и сегодня. Поэтому белорусы чувствуют ответственность за сохранение ее сильной и влиятельной, - отметил глава государства. - Неоднократно доказав свою эффективность в вопросах коллективного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации и содействия развитию стран мира, ООН неизменно остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска оптимальных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз".

"Очередной юбилей напоминает о необходимости продолжать эту историческую миссию, заложенную в 1945 году победой во Второй мировой войне, и далее поддерживать Организацию в укреплении международного мира и безопасности. Республика Беларусь ценит усилия Организации и Ваш личный вклад в дело предотвращения конфликтов и сохранения общечеловеческих ценностей, которые лежат в основе Устава ООН. Хочу твердо отметить, что в этой сложной деятельности Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси", - заверил Президент.