Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником и подтвердил готовность посетить КНДР

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"С момента провозглашения суверенного государства в 1948 году КНДР прошла через многочисленные испытания, которые только укрепили дух вашего народа и позволили ему сохранить свою субъектность и уникальную идентичность", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер отметил, что история развития отношений между Минском и Пхеньяном - это пример миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремлении к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень, - подчеркнул Президент. - Рассчитываю, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания".