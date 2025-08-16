Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

ВВС Беларуси
Фото Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов военно-воздушных сил (ВВС) с профессиональным праздником - Днем военно-воздушных сил. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Вы связали свою судьбу с небом, выбрав делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины, и продолжаете писать историю военной авиации Беларуси. На каждой ее странице - летопись ратных и трудовых подвигов предыдущих поколений. Военные летчики проявляли необычайное мужество в годы Великой Отечественной войны, при оказании интернациональной помощи, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И сегодня их героизм - яркий пример для молодежи, военнослужащих и гражданского персонала всех авиационных воинских частей белорусской армии", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав ВВС будет верен лучшим традициям, заложенным ветеранами, и продолжит стоять на страже мирного неба страны.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества.

Поздравление Президента с Днем военно-воздушных сил

Личному составу и ветеранам военно-воздушных сил

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем военно-воздушных сил.

Вы связали свою судьбу с небом, выбрав делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины, и продолжаете писать историю военной авиации Беларуси.

На каждой ее странице - летопись ратных и трудовых подвигов предыдущих поколений. Военные летчики проявляли необычайное мужество в годы Великой Отечественной войны, при оказании интернациональной помощи, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И сегодня их героизм - яркий пример для молодежи, военнослужащих и гражданского персонала всех авиационных воинских частей белорусской армии.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете верны лучшим традициям, заложенным ветеранами, и продолжите стоять на страже мирного неба страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо нашего Отечества.

Александр Лукашенко,

17 августа 2025 года.

ВВСармияПрезидент Беларусипоздравление