Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов военно-воздушных сил (ВВС) с профессиональным праздником - Днем военно-воздушных сил. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Поздравление Президента с Днем военно-воздушных сил
Личному составу и ветеранам военно-воздушных сил
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем военно-воздушных сил.
Вы связали свою судьбу с небом, выбрав делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины, и продолжаете писать историю военной авиации Беларуси.
На каждой ее странице - летопись ратных и трудовых подвигов предыдущих поколений. Военные летчики проявляли необычайное мужество в годы Великой Отечественной войны, при оказании интернациональной помощи, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И сегодня их героизм - яркий пример для молодежи, военнослужащих и гражданского персонала всех авиационных воинских частей белорусской армии.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете верны лучшим традициям, заложенным ветеранами, и продолжите стоять на страже мирного неба страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо нашего Отечества.
Александр Лукашенко,
17 августа 2025 года.