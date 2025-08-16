Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

Фото Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8720e1a4-3f99-4f4e-bd14-9059f6c0d712/conversions/d67f4a16-ca5c-43c5-aae0-0c68a5298b14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8720e1a4-3f99-4f4e-bd14-9059f6c0d712/conversions/d67f4a16-ca5c-43c5-aae0-0c68a5298b14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8720e1a4-3f99-4f4e-bd14-9059f6c0d712/conversions/d67f4a16-ca5c-43c5-aae0-0c68a5298b14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8720e1a4-3f99-4f4e-bd14-9059f6c0d712/conversions/d67f4a16-ca5c-43c5-aae0-0c68a5298b14-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Sputnik

Поздравление Президента с Днем военно-воздушных сил

Личному составу и ветеранам военно-воздушных сил

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем военно-воздушных сил.

Вы связали свою судьбу с небом, выбрав делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины, и продолжаете писать историю военной авиации Беларуси.

На каждой ее странице - летопись ратных и трудовых подвигов предыдущих поколений. Военные летчики проявляли необычайное мужество в годы Великой Отечественной войны, при оказании интернациональной помощи, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И сегодня их героизм - яркий пример для молодежи, военнослужащих и гражданского персонала всех авиационных воинских частей белорусской армии.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете верны лучшим традициям, заложенным ветеранами, и продолжите стоять на страже мирного неба страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо нашего Отечества.

Александр Лукашенко,