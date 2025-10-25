Лукашенко поздравил народ Австрии с 70-летием современной австрийской государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Австрийской Республики с 70-летием современной австрийской государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В 2025 году мы также отмечаем очередной юбилей Победы над нацизмом, - отметил глава государства. - Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно".

Александр Лукашенко убежден, что прочные контакты между государственными и политическими деятелями, эффективное взаимодействие в сферах торговли и экономики, сотрудничество в отраслях культуры и науки, крепкие общественные связи - основа стабильности и развития.

"Беларусь стремится строить такие контакты со всеми странами мира, особенно с географически и исторически близкими, - подчеркнул Президент. - Мы всегда рады приветствовать австрийских граждан на гостеприимной земле Беларуси, которую можно посетить в любое время безопасно и без визы".