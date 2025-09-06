3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Лукашенко поздравил народ Бразилии с Днем Независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления Президенту Бразилии Луису Инасиу Лулу да Силве с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Сегодня, более чем через два столетия с момента обретения независимости, Бразилия играет значимую роль в мире. Защищая принципы национального суверенитета, свободной торговли, а также идеи мирного взаимовыгодного сосуществования и урегулирования конфликтов путем диалога, вы являетесь одним из ориентиров для стран Глобального Юга", - говорится в поздравлении.
Глава государства уверен, что выработанные в рамках председательства Бразилии в БРИКС подходы внесут существенный вклад в формирование более справедливого многополярного миропорядка и будут способствовать повышению уровня жизни всего населения планеты.
"Убежден, что договоренности, достигнутые во время визитов белорусских делегаций на бразильскую землю в 2025 году, окажут положительное влияние на отношения между Минском и Бразилиа: мы сможем не только укрепить сотрудничество в традиционных сферах двустороннего взаимодействия, но и найти точки соприкосновения в новых отраслях", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Луису Инасиу Луле да Силве доброго здоровья и неисчерпаемой энергии для дальнейшей плодотворной работы на пользу родного государства, а дружественному бразильскому народу - согласия и процветания.