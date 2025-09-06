Лукашенко поздравил народ Бразилии с Днем Независимости

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3714e9-617b-40a6-84c1-0d8d6ed610ff/conversions/6ca25c95-8986-4d09-89ce-f858945124da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3714e9-617b-40a6-84c1-0d8d6ed610ff/conversions/6ca25c95-8986-4d09-89ce-f858945124da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3714e9-617b-40a6-84c1-0d8d6ed610ff/conversions/6ca25c95-8986-4d09-89ce-f858945124da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3714e9-617b-40a6-84c1-0d8d6ed610ff/conversions/6ca25c95-8986-4d09-89ce-f858945124da-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления Президенту Бразилии Луису Инасиу Лулу да Силве с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Сегодня, более чем через два столетия с момента обретения независимости, Бразилия играет значимую роль в мире. Защищая принципы национального суверенитета, свободной торговли, а также идеи мирного взаимовыгодного сосуществования и урегулирования конфликтов путем диалога, вы являетесь одним из ориентиров для стран Глобального Юга", - говорится в поздравлении.

Глава государства уверен, что выработанные в рамках председательства Бразилии в БРИКС подходы внесут существенный вклад в формирование более справедливого многополярного миропорядка и будут способствовать повышению уровня жизни всего населения планеты.

"Убежден, что договоренности, достигнутые во время визитов белорусских делегаций на бразильскую землю в 2025 году, окажут положительное влияние на отношения между Минском и Бразилиа: мы сможем не только укрепить сотрудничество в традиционных сферах двустороннего взаимодействия, но и найти точки соприкосновения в новых отраслях", - подчеркнул Президент.