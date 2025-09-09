Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7843ef32-c813-40bd-bf77-285fb9461351/conversions/5c149770-7113-4a9c-a15c-6cc60069a4e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7843ef32-c813-40bd-bf77-285fb9461351/conversions/5c149770-7113-4a9c-a15c-6cc60069a4e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7843ef32-c813-40bd-bf77-285fb9461351/conversions/5c149770-7113-4a9c-a15c-6cc60069a4e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7843ef32-c813-40bd-bf77-285fb9461351/conversions/5c149770-7113-4a9c-a15c-6cc60069a4e0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Уникальное вокальное мастерство и манера исполнения, исключительное женское обаяние принесли Вам заслуженное восхищение многочисленных поклонников", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси творчество Ларисы Долиной пользуется огромной популярностью и признанием.

"Вас любят и с нетерпением ждут как желанного гостя, чьи выступления становятся настоящим праздником", - подчеркнул глава белорусского государства.

"Уверен, что Ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими братскими народами", - добавил Президент Беларуси.