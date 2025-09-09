3.69 BYN
Лукашенко поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Уникальное вокальное мастерство и манера исполнения, исключительное женское обаяние принесли Вам заслуженное восхищение многочисленных поклонников", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси творчество Ларисы Долиной пользуется огромной популярностью и признанием.
"Вас любят и с нетерпением ждут как желанного гостя, чьи выступления становятся настоящим праздником", - подчеркнул глава белорусского государства.
"Уверен, что Ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими братскими народами", - добавил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко пожелал народной артистке России долголетия, доброго здоровья и новых профессиональных свершений.