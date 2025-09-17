Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e60a48-3ab1-4cf4-8ee5-a81aa847a31c/conversions/ea577f7e-5908-4f6d-9afc-9d468ea64af2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e60a48-3ab1-4cf4-8ee5-a81aa847a31c/conversions/ea577f7e-5908-4f6d-9afc-9d468ea64af2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e60a48-3ab1-4cf4-8ee5-a81aa847a31c/conversions/ea577f7e-5908-4f6d-9afc-9d468ea64af2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e60a48-3ab1-4cf4-8ee5-a81aa847a31c/conversions/ea577f7e-5908-4f6d-9afc-9d468ea64af2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с 75-летием премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Беларуси Вас знают как выдающегося государственного деятеля, который мобилизует все силы на развитие своей Родины и имеет огромный авторитет на международной арене, - отметил глава государства. - Под Вашим руководством осуществляются важные политические и социально-экономические реформы, направленные на обеспечение стабильного прогресса Индии и повышение благосостояния ее граждан".

Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит приверженность премьер-министра дальнейшему укреплению белорусско-индийских отношений, основанных на дружбе, доверии, общих интересах и взаимовыгодном сотрудничестве. Президент рассчитывает на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру направлений как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества и жду визит в Минск индийской делегации во главе с Вами в удобное время для обсуждения вопросов практической реализации потенциала межгосударственного взаимодействия", - подчеркнул Александр Лукашенко.