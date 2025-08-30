Лукашенко поздравил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов с юбилеем

"Четверть века в этих стенах кропотливо и с любовью пишется история современного подхода к реабилитации детей с особыми потребностями, - говорится в поздравлении. - Такой непростой, но очень важный труд требует, кроме профессионального мастерства, исключительной доброты и сердечности. Ваша сплоченная команда ежедневно создает атмосферу доверия и заботы, в которой так нуждаются ваши воспитанники, помогая им не только в лечении и реабилитации, но и в обретении веры в себя и свои силы".