Лукашенко поздравил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов с 25-летием со дня основания учреждения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Четверть века в этих стенах кропотливо и с любовью пишется история современного подхода к реабилитации детей с особыми потребностями, - говорится в поздравлении. - Такой непростой, но очень важный труд требует, кроме профессионального мастерства, исключительной доброты и сердечности. Ваша сплоченная команда ежедневно создает атмосферу доверия и заботы, в которой так нуждаются ваши воспитанники, помогая им не только в лечении и реабилитации, но и в обретении веры в себя и свои силы".
Президент отметил, что работники учреждения встречают праздник, опираясь на прочный фундамент для дальнейшего роста: огромный опыт, преданность делу и постоянное внедрение самых передовых практик.
Александр Лукашенко пожелал центру успешной реализации всех проектов, а коллективу - неиссякаемых сил и вдохновения в благородном труде. "Пусть и впредь ваши достижения служат одной из важнейших целей развития государства - созданию условий для полноценной интеграции детей с инвалидностью в различные сферы жизни общества", - заключил белорусский лидер.