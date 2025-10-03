Лукашенко поздравил участников и гостей "Дажынак-2025" в Лельчицах с праздником урожая

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2025" в Лельчицах с праздником урожая. Об этом сообщает БЕЛТА.

"В этот день мы чествуем хлеборобов и отлично знаем, что за растущими колонками цифр в сводках с полей стоит титанический труд сельчан. В каждом собранном зернышке - частица вашей души, профессионализма и терпения", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что гомельская земля ежегодно вносит значительный вклад в хлебный каравай страны. "Вот и в нынешнем году, несмотря на раннюю посевную кампанию и дождливое лето, поля убраны, амбары загружены, перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем. Это главная оценка работы агропромышленного комплекса области, лучшая награда за ваши усилия", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко убежден, что такой урожай для аграриев Гомельской области не предел, потенциал юго-восточного региона намного выше. "Для достижения поставленных целей есть все необходимое: технологии, современное оборудование, методическая помощь ученых, но главное - трудолюбивые и рачительные люди с хозяйским подходом к делу", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2025" в Лельчицах крепкого здоровья, счастья и успехов: "Пусть в каждом доме всегда царят достаток и радость, а земля щедро отвечает на вашу заботу богатыми урожаями во имя процветания Гомельщины и всей Беларуси".

Поздравление Президента Беларуси участникам и гостям "Дажынак-2025" в Лельчицах

Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в г.п.Лельчицы

Уважаемые аграрии Гомельщины!

От всей души поздравляю вас с праздником урожая - "Дажынкі-2025".

В этот день мы чествуем хлеборобов и отлично знаем, что за растущими колонками цифр в сводках с полей стоит титанический труд сельчан. В каждом собранном зернышке - частица вашей души, профессионализма и терпения.

Гомельская земля ежегодно вносит значительный вклад в хлебный каравай страны. Вот и в нынешнем году, несмотря на раннюю посевную кампанию и дождливое лето, поля убраны, амбары загружены, перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем. Это главная оценка работы агропромышленного комплекса области, лучшая награда за ваши усилия.

Убежден, такой урожай для вас не предел, потенциал юго-восточного региона намного выше. Для достижения поставленных целей есть все необходимое: технологии, современное оборудование, методическая помощь ученых, но главное - трудолюбивые и рачительные люди с хозяйским подходом к делу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть в каждом доме всегда царят достаток и радость, а земля щедро отвечает на вашу заботу богатыми урожаями во имя процветания Гомельщины и всей Беларуси.