Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше пастырское служение помогает сохранять христианские ценности, открывать новые храмы и возвращать утраченные святыни, - говорится в поздравлении. - Возрождая духовность, сохраняя мир и согласие в обществе, Вы вносите неоценимый вклад в развитие отношений между Беларусью и Арменией, духовное сближение наших братских народов".