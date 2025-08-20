3.69 BYN
Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваше пастырское служение помогает сохранять христианские ценности, открывать новые храмы и возвращать утраченные святыни, - говорится в поздравлении. - Возрождая духовность, сохраняя мир и согласие в обществе, Вы вносите неоценимый вклад в развитие отношений между Беларусью и Арменией, духовное сближение наших братских народов".
Александр Лукашенко пожелал Гарегину Второму крепкого здоровья и новых успехов в благородном подвижническом служении.