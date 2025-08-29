Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта Беларуси Наталью Цилинскую с юбилеем

Заслуженный мастер спорта Беларуси Наталья Цилинская / Фото Алеся Чечура news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2432a5da-1993-464a-8141-a4e0f32ad488/conversions/09f7f76f-0ad8-44e9-86e3-f15ab27947bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2432a5da-1993-464a-8141-a4e0f32ad488/conversions/09f7f76f-0ad8-44e9-86e3-f15ab27947bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2432a5da-1993-464a-8141-a4e0f32ad488/conversions/09f7f76f-0ad8-44e9-86e3-f15ab27947bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2432a5da-1993-464a-8141-a4e0f32ad488/conversions/09f7f76f-0ad8-44e9-86e3-f15ab27947bc-xl-___webp_1920.webp 1920w Заслуженный мастер спорта Беларуси Наталья Цилинская / Фото Алеся Чечура

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Белорусской федерации велосипедного спорта заслуженного мастера спорта Беларуси Наталью Цилинскую с юбилеем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Яркий талант, трудолюбие и несгибаемый характер позволили Вам стать самой титулованной чемпионкой в белорусском велосипедном спорте, а после завершения блистательной карьеры - успешным тренером и управленцем", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что Наталья Цилинская и далее будет так же честно и добросовестно служить родной Беларуси и делать все возможное для приумножения победных традиций отечественного велоспорта.