3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта Беларуси Наталью Цилинскую с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Белорусской федерации велосипедного спорта заслуженного мастера спорта Беларуси Наталью Цилинскую с юбилеем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Яркий талант, трудолюбие и несгибаемый характер позволили Вам стать самой титулованной чемпионкой в белорусском велосипедном спорте, а после завершения блистательной карьеры - успешным тренером и управленцем", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко убежден, что Наталья Цилинская и далее будет так же честно и добросовестно служить родной Беларуси и делать все возможное для приумножения победных традиций отечественного велоспорта.
Глава государства пожелал спортсменке и ее семье крепкого здоровья, счастья и благополучия: "Пусть каждый день приносит только радость, а близкие люди дарят понимание и поддержку".