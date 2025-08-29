Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта Беларуси Наталью Цилинскую с юбилеем

Председатель Белорусской федерации велосипедного спорта заслуженный мастер спорта Беларуси Наталья Цилинская
Заслуженный мастер спорта Беларуси Наталья Цилинская / Фото Алеся Чечура

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Белорусской федерации велосипедного спорта заслуженного мастера спорта Беларуси Наталью Цилинскую с юбилеем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Яркий талант, трудолюбие и несгибаемый характер позволили Вам стать самой титулованной чемпионкой в белорусском велосипедном спорте, а после завершения блистательной карьеры - успешным тренером и управленцем", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что Наталья Цилинская и далее будет так же честно и добросовестно служить родной Беларуси и делать все возможное для приумножения победных традиций отечественного велоспорта.

Глава государства пожелал спортсменке и ее семье крепкого здоровья, счастья и благополучия: "Пусть каждый день приносит только радость, а близкие люди дарят понимание и поддержку".

Президент Беларусиспорт