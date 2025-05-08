3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москвуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83ca6cb-ba75-40d5-9875-356cffafc4e5/conversions/675c058d-875b-42b7-bd25-aab55f6db7a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83ca6cb-ba75-40d5-9875-356cffafc4e5/conversions/675c058d-875b-42b7-bd25-aab55f6db7a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83ca6cb-ba75-40d5-9875-356cffafc4e5/conversions/675c058d-875b-42b7-bd25-aab55f6db7a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83ca6cb-ba75-40d5-9875-356cffafc4e5/conversions/675c058d-875b-42b7-bd25-aab55f6db7a2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БЕЛТА.
Президент 9 мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Минске и Москве.
На Красной площади в Москве глава государства вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.
Вечером этого же дня в белорусской столице у стелы "Минск - город-герой" Александр Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.