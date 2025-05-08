Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БЕЛТА.

Президент 9 мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Минске и Москве.

На Красной площади в Москве глава государства вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.