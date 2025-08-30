Лукашенко прибыл с визитом в Китай

Самолет Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc10d5a-efa4-4e48-8520-fdb7bea1fb7e/conversions/eccee90c-15d9-40b7-8a33-38cdddb70bfa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc10d5a-efa4-4e48-8520-fdb7bea1fb7e/conversions/eccee90c-15d9-40b7-8a33-38cdddb70bfa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc10d5a-efa4-4e48-8520-fdb7bea1fb7e/conversions/eccee90c-15d9-40b7-8a33-38cdddb70bfa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dc10d5a-efa4-4e48-8520-fdb7bea1fb7e/conversions/eccee90c-15d9-40b7-8a33-38cdddb70bfa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает БЕЛТА.

День накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине, и прямо оттуда с аэродрома в Болбасово направился в Китай. Президент прибыл в город Тяньцзинь, где 31 августа - 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Нынешний саммит станет крупнейшим за всю историю объединения. К слову, Беларусь в качестве полноправного члена организации присоединилась к ШОС на прошлогоднем саммите.