Лукашенко прибыл с визитом в Китай
Автор:Редакция news.by
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает БЕЛТА.
День накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине, и прямо оттуда с аэродрома в Болбасово направился в Китай. Президент прибыл в город Тяньцзинь, где 31 августа - 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Нынешний саммит станет крупнейшим за всю историю объединения. К слову, Беларусь в качестве полноправного члена организации присоединилась к ШОС на прошлогоднем саммите.
В настоящее время членами ШОС являются 10 государств. Это Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.