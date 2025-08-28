Лукашенко признался, что возьмет с собой в Китай белорусский картофель

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, сообщает БЕЛТА.