3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Лукашенко признался, что возьмет с собой в Китай белорусский картофель
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, сообщает БЕЛТА.
По словам главы государства, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве Президента. Это картофель отечественных сортов, таких как, например, "Першацвет", "Бриз".