Лукашенко призвал Европу и США сделать все, чтобы последующим поколениям жилось нормально

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Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает европейцев и американцев сделать все, чтобы последующим поколениям жилось нормально. Об этом глава государства заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

Как признался глава государства, он рассчитывает, что Дональд Трамп будет результативным Президентом и сможет исполнить свои обещания об установлении мира. "Но это надо делать, это надо делать каждый день. Время уходит", - обратил он внимание.

"Что касается европейцев, мы живем на одном континенте. Беларусь является центром Европы. У нас в Полоцке центр Европы. То есть Беларусь сердце Европы. Отсюда все вытекает. Поэтому я могу сказать, как у нас часто говорят: давайте жить дружно. Посмотрите: вокруг такая красота, и это создано нашими руками. И не только нашими, но и Господом. Давайте это сохраним для детей, это главное, и для меня в том числе", - заявил Александр Лукашенко.