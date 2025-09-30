Лукашенко призвал страны СНГ и ЕАЭС сохранять исторически сложившиеся связи и развивать их

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ и ЕАЭС держаться друг за друга и не бежать в разные стороны, развивая прежде всего экономические взаимосвязи. Об этом глава государства заявил 30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что в основе всего лежит прежде всего экономика, все остальное можно выстроить на этом фундаменте. В этом смысле глава государства призвал все страны СНГ и ЕАЭС сохранять исторически сложившиеся связи и развивать их. "Давайте держаться друг за друга, не будем бежать в разные стороны, - сказал Президент. - Никто нас нигде не ждет. Главное - наше единство, сохранить то, что наработано прошлыми поколениями".