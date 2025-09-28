Лукашенко про заявления стран НАТО о готовности сбивать самолеты: Ответ прилетит мгновенно

Александр Лукашенко прокомментировал заявления стран НАТО о готовности сбивать самолеты, вопрос на эту тему прозвучал от журналистов в Кремле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Знаете, и в публичное пространство можно запускать любые аферы, а когда дойдет до дела, потом увидим, что они собьют и как. Например, я часто летаю в Беловежскую пущу, это совсем недалеко от границы с Польшей. Они что, вертолет Президента собьют или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же пролетит мгновенно, это же не война в Украине".

Глава государства отметил, что страны Запада пытаются напугать Россию и Беларусь заявлениями о защите стран НАТО при нападении на них, однако Москва и Минск не будут сидеть на месте.

"Их менее смелое действие - это закрытие границ. К чему это привело? Польское правительство может говорить что угодно, но польский народ - неглупые люди, они своему правительству не позволят разбойничать. У меня есть надежда и вера в польский народ. Они не дадут их амбициям разгуляться", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что воевать никто не хочет, а западным лидерам нужны громкие заявления, чтобы утихомирить часть общества.

"Надо успокоиться, сотрудничать, дружить и помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством, особенно соседям. Люди должны дружить, мы на это нацелены. Я считаю, что это непродуманное и глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - подытожил Президент.