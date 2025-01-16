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"Не слова нужны, а дела" - Лукашенко прокомментировал ход избирательной кампании

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Сейчас не до дебатов, нужны не слова, а дела. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ход избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.

"Если честно, не слежу. Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела, - сказал Александр Лукашенко. - Сейчас нужно развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела. Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами".

Говоря о предстоящем голосовании, Президент призвал граждан прийти и отдать свой голос, для чего отведено достаточно времени.

выборы 2025ПрезидентАлександр Лукашенко