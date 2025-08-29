Лукашенко рассказал, чего ждет от предстоящего саммита ШОС

Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 1 сентября 2025 года, станет важным этапом в развитии многостороннего диалога для всех стран-участниц. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем интервью китайской Медиакорпорации (China Media Group) поделился ожиданиями от мероприятия, подчеркнув прагматичный подход страны к участию в работе организации.

Глава государства отметил, что саммиты ШОС стали уже традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов: "Тут нет каких-то чрезвычайных ситуаций. Каждый год мы проводим эти саммиты, это обычное развитие и обсуждение с главами государств наиболее острых вопросов". Такой формат позволяет вести постоянный и конструктивный диалог на высшем уровне.

Александр Лукашенко объяснил, что Беларусь не является глобальной державой и поэтому ориентируется на поэтапное достижение целей: "Если по одному вопросу я смогу договориться, это уже великое дело для страны. Беларусь не страдает глобализмом, нам достаточно понемногу решать вопросы, и у нас будет хорошее развитие".

Президент рассказал о серьезной подготовке к мероприятию: "Сейчас формируется повестка и планы моих действий в Шанхайское организации сотрудничества, и в том числе на параде в Китае".