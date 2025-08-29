3.69 BYN
Лукашенко рассказал, что хочет увидеть на параде в Китае 3 сентября
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group) рассказал, чего ждет от участия в параде 3 сентября 2025 года в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне, который пройдет в Китае.
К слову, белорусский лидер уже принимал участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы.
Александр Лукашенко:
"Я хочу спустя 10 лет увидеть, чего достиг Китай в военном отношении, обороноспособности, и сравнить с тем, что было 10 лет назад. Тогда было очень сильно. Была мощная самоорганизация, китайцы показали самое передовое оружие".
Глава государства выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин удовлетворит ожидания других лидеров стран и не подведет их. "Надеюсь, что он покажет все самое передовое, что имеет сегодня Китайская Народная Республика", - подчеркнул Президент. Он также уточнил, что с большим интересом хотел бы посмотреть на то, что будет продемонстрировано китайским государством и народом на параде.