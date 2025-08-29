Лукашенко рассказал, что хочет увидеть на параде в Китае 3 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group) рассказал, чего ждет от участия в параде 3 сентября 2025 года в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне, который пройдет в Китае.

К слову, белорусский лидер уже принимал участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы.

Александр Лукашенко:

"Я хочу спустя 10 лет увидеть, чего достиг Китай в военном отношении, обороноспособности, и сравнить с тем, что было 10 лет назад. Тогда было очень сильно. Была мощная самоорганизация, китайцы показали самое передовое оружие".