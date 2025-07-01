Лукашенко рассказал, как он пресек готовящуюся шокирующую провокацию в 2020-м

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в 2020 году после президентских выборов замышлялась провокация, чтобы сжечь в Минске представителей оппозиции. Подробностями глава государства поделился после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.

Разговор на эту тему зашел в связи с недавним помилованием ряда осужденных, которые впоследствии выехали из Беларуси за рубеж. О помиловании стало известно после визита в Минске спецпосланника Трампа Кита Келлога, который в этой связи передал просьбу Президента США Дональда Трампа.

"Нормально к ним (заключенным в местах лишения свободы. - Прим. БЕЛТА) относимся. Но тюрьма - это не курорт. Как тут один рыдал недавно (во время пресс-конференции за рубежом после освобождения. - Прим. БЕЛТА). Ну так рыдал! А мы-то знаем, откуда эти рыдания. Мы знаем, кто его ночь готовил к этому выступлению, - рассказал Александр Лукашенко. - Надо отдать должное, американцы мне пообещали: "Вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на вас, ни на страну, никто в СМИ выступать не будет". Только выпустили в Литве из бусика этого (одного из помилованных. - Прим. БЕЛТА) - наутро заявление. А мы знаем, как ночью их готовили: "Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били. Одна там женщина, журналистка, задала ему вопрос: "А вас там били, пытали и прочее?" Даже главный беглый сказал: "Ну, иногда там плечом подтолкнут…"

Александр Лукашенко подчеркнул, что никто никого не бил, и в целом его внутренняя позиция состоит в том, что издевательства недопустимы. В этой связи он вспомнил эпизод из личной жизни, когда, будучи замдиректора завода строительных материалов, сталкивался с осужденными, которых привлекали к работе на производстве. В том числе кого-то поддерживал, если считал те или иные их требования справедливыми. Однажды на зоне, где они отбывали наказание, случился бунт, и Александра Лукашенко попросили приехать и помочь разобраться с ситуацией, об этом просили сами заключенные.

"Тут уже бронетранспортеры вокруг выстроились - расстрелять, задушить. Я приехал туда, и этих людей удалось утихомирить в течение нескольких часов. Я пошел туда один - прокуренная огромная казарма, кровати выброшены, я встал на эту табуретку, чтобы все видели - несколько сот человек. Спросил, какие у них вопросы, записал и сказал: "Это я буду решать, это решу, это решу. Этим заниматься не буду". Они знали мою прямоту. Что обещал, все решено было. Но сразу им сказал условие: "Вы должны все привести в порядок, в противном случае вас просто расстреляют. Такой эпизод в моей жизни был, - поделился глава государства. - Поэтому я этих людей хорошо знаю. Знаю, как кто страдает. Все это я говорю для того, чтобы вы ни в коем случае снова не попались на интервью с "поросеночком". Помните, такой бегал, у свинки интервью брал. Вот пусть берет интервью там (за рубежом. - Прим. БЕЛТА)".

Александр Лукашенко рассказал, о чем думал, принимая решение о помиловании соответствующего человека: "Думаю, пусть идет. Ну дети, семья, ну рыдает жена. Пять лет рыдала, которую я вывез за границу. И деньги еще ей дали. Здесь присутствует человек (он уже генерал), который по моему поручению вывозил за границу. По-человечески".