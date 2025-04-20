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Лукашенко согласовал назначение нового первого зампредседателя Витебского облисполкома

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Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Сергей Левкович работал на посту помощника Президента - инспектора по Витебской области.

"Сергей Викторович, вы приняли решение или предложение, которое вам озвучил глава Администрации о переходе на работу первым заместителем губернатора в Витебскую область. То, что вы согласились на эту непростую должность, - я вам благодарен. Ну и на этом все благодарности. Там будет непростая работа", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко