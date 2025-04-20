3.65 BYN
3.07 BYN
3.49 BYN
Лукашенко согласовал назначение нового первого зампредседателя Витебского облисполкома
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
До настоящего времени Сергей Левкович работал на посту помощника Президента - инспектора по Витебской области.
"Сергей Викторович, вы приняли решение или предложение, которое вам озвучил глава Администрации о переходе на работу первым заместителем губернатора в Витебскую область. То, что вы согласились на эту непростую должность, - я вам благодарен. Ну и на этом все благодарности. Там будет непростая работа", - сказал Александр Лукашенко.