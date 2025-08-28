Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область. В центре внимания - белорусский картофель

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 августа совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Глава государства посетит ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского" в Кировском районе, сообщает БЕЛТА.

Речь будет идти о том, как в стране развивается картофелеводство - начиная от селекции отечественных сортов и заканчивая производством чипсов и крахмала. Президенту также доложат об организации полевых работ не только в хозяйствах Могилевской области и Кировского района, но и всей Беларуси.

Александр Лукашенко во время поездки планирует посетить поле картофеля в хозяйстве "Рассвет им. К.П.Орловского". В центре внимания главы государства - ход уборки картофеля, технология его доработки и хранения и развитие картофелеводства в целом в стране.

По информации Минсельхозпрода, ежегодное производство картофеля в общественном секторе позволяет обеспечивать внутриреспубликанские потребности и иметь свободные ресурсы для реализации на экспорт. Но в этом году спрос на белорусский картофель в других странах был настолько высок, что возникли проблемы с его наличием на полках отечественных магазинов.

В ситуацию пришлось вмешаться главе государства. Александр Лукашенко 8 мая этого года обращал внимание, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок.

"Недавно мне в правительстве говорят: "Александр Григорьевич, не переживайте: у нас пару десятков тысяч тонн семенного картофеля - мы продадим". Я говорю: "Ребята, я историк. Помните, в годы Великой Отечественной войны люди умирали с голода в Ленинграде, а зернышки сохранили, чтобы потом хлеб был. И вы думаете, что в России и других странах, где сегодня дефицит картофеля, завтра исчерпают этот дефицит? Нет. Он еще будет несколько лет. У нас есть семенной картофель. Давайте месяц еще отмучаемся (кому там картофель не нравится?), а это посеем. Получим в десять раз больше, чем посеяли, и потом продадим по хорошей цене". Поэтому такой вот хитрый, может быть, крестьянский замысел", - отметил глава государства.

"Если кто-то уж переживает за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, Комитету государственного контроля поручено разобраться с ситуацией во всех торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.