Лукашенко: У нас большой интерес к США в плане экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень заинтересован в американской экономике. Об этом он заявил на встрече с представителем президента США Джоном Коулом, информирует БЕЛТА.

Экономику глава государства назвал важнейшим вопросом. "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики", - сказал Александр Лукашенко.

