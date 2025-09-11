3.64 BYN
Лукашенко: У нас большой интерес к США в плане экономики
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко очень заинтересован в американской экономике. Об этом он заявил на встрече с представителем президента США Джоном Коулом, информирует БЕЛТА.
Экономику глава государства назвал важнейшим вопросом. "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики", - сказал Александр Лукашенко.