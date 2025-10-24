3.66 BYN
Лукашенко убежден, что и впредь холдинг "Горизонт" будет флагманом в своей отрасли
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов холдинга "Горизонт" с 85-летием со дня образования предприятия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"За эти годы вы прошли впечатляющий путь от небольшого радиозавода до одного из крупнейших производителей телевизоров в Европе, - говорится в поздравлении. - Команда квалифицированных инженеров холдинга "Горизонт" следит за трендами в электронике и современными технологиями. Самые передовые решения активно внедряются в процессе обновления модельного ряда. Ключевую роль в этом играет собственный центр разработок".
Глава государства выразил признательность ветеранам, которые заложили важные производственные традиции. Особого внимания, по словам Президента, заслуживает социальная инициатива предприятия. Образовательные центры для детей и молодежи, созданные при нем, способствуют воспитанию нового поколения талантливых специалистов.
"Убежден, что и впредь холдинг "Горизонт" будет флагманом в своей отрасли", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал всему многотысячному коллективу и ветеранам предприятия крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений.