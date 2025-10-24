Лукашенко убежден, что и впредь холдинг "Горизонт" будет флагманом в своей отрасли

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1113ab97-40c2-441c-af1f-a2a0cb11bf65/conversions/6df531d5-c241-481e-838b-a4ece38f70ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1113ab97-40c2-441c-af1f-a2a0cb11bf65/conversions/6df531d5-c241-481e-838b-a4ece38f70ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1113ab97-40c2-441c-af1f-a2a0cb11bf65/conversions/6df531d5-c241-481e-838b-a4ece38f70ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1113ab97-40c2-441c-af1f-a2a0cb11bf65/conversions/6df531d5-c241-481e-838b-a4ece38f70ad-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов холдинга "Горизонт" с 85-летием со дня образования предприятия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"За эти годы вы прошли впечатляющий путь от небольшого радиозавода до одного из крупнейших производителей телевизоров в Европе, - говорится в поздравлении. - Команда квалифицированных инженеров холдинга "Горизонт" следит за трендами в электронике и современными технологиями. Самые передовые решения активно внедряются в процессе обновления модельного ряда. Ключевую роль в этом играет собственный центр разработок".

Глава государства выразил признательность ветеранам, которые заложили важные производственные традиции. Особого внимания, по словам Президента, заслуживает социальная инициатива предприятия. Образовательные центры для детей и молодежи, созданные при нем, способствуют воспитанию нового поколения талантливых специалистов.

"Убежден, что и впредь холдинг "Горизонт" будет флагманом в своей отрасли", - подчеркнул белорусский лидер.